Kars’ta köy okulları yüz yüze eğitime başladı

Kars’ta köy okullarında yüz yüze eğitim verilmeye başladı.

Konuyla ilgili olarak Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “2020-2021 eğitim öğretim yılının 2’inci dönemi için okullarda yüz yüze ve uzaktan eğitime 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlandı. MEB tarafından duyurulan takvim ve salgın tedbirleri kapsamında alınacak önlemlerin uygulama esasları ilimizde hassasiyetle takip edilmiştir” denildi.

Açıklamada, “Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde İl, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca, Kars’ta da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Türker Öksüz Başkanlığı’nda toplanarak il ve ilçelerimizde karantina olmayan tüm “Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması kararına imza atmıştır. Böylece, köylerimizdeki okullar, I. Dönem olduğu gibi okullardaki salgın tedbirlerini yeniden gözden geçirerek okullarımızın hazır olması ve salgın açısından güvenli halinin devam etmesini sağlamışlardır” ifadelerine yer verildi.

Kars’ta yüz yüze eğitim-öğretimin başlamasıyla birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, beraberindeki Şube Müdürü Yener Karakuş ile birlikte merkeze bağlı Akbaba, Esenyazı, Kocabahçe, Verimli, Aslanizi köylerinde bulunan okulları ziyaret etti. Okullarına ve öğretmenlerine kavuşan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Acay, öğrencilere ve öğretmenlere yeni dönemde başarılar dilerken, uygulanan salgın tedbirleri ve alınan önlemlerin gerektiği gibi olması nedeniyle de okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür etti.