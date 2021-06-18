Kars’ta Kovid-19 aşılama çalışmaları hız kazandı

Kars’ta Sağlık Müdürlüğü’nce oluşturulan aşı merkezlerinde aşılama çalışmalarına hız verildi.

Korona virüs aşılama çalışmaları tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da hız kazandı. Her geçen gün yeni yaş ve meslek gurupları aşı programına dahil edilirken, vatandaşlar aşılarını hızlı ve kısa sürede olmaları için Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastanesi, Aile Hekimleri, Toplum Sağlığı Merkezine ek olarak Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi’nde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Semt Polikliniği aşı uygulama merkezi olarak hizmete başladı.

Kentte aşı hakkı tanınan vatandaşlar randevulu veya randevusuz aşılarını bu merkezlede yaptırabilir. Aşı uygulama merkezlerinde 09.00-20.00 saatleri arasında tüm vatandaşlara aşı hizmeti veriliyor.