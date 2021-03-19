Kars’ta KOSGEB destekleri devam ediyor. Kentte bir girişimciye KOSGEB desteğiyle damıtma cihazı alımı yapıldı.

1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan KOSGEB, 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanırken, KOBİ’lerin geliştirilmesine de önemli katkı sağlıyor.

KOSGEB Müdürü KOSGEB Kars İl Müdürü Lütfullah Aktaş, kentte kurumu gerçekleştirilen Aromatik Bitkilerin Damıtma ‘Distilasyon’ yöntemi ile yağının çıkarılarak katma değerli ürün haline getirilmesini sağlayacak damıtma cihazı yerinde görerek bilgi aldı. Karslı girişimciye hayırlı olsun dileklerinde bulunan Aktaş, KOSGEB’in desteklerinin sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan KOSGEB desteğiyle alınan cihazlarla Karslı girişimci aromatik bitkilerin damıtma yöntemiyle yağını çıkararak ülke ekonomisinde katkı sağlayacak.