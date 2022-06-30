Kars’ta, ‘Koruyucu Aile’ farkındalık yürüyüşü

Kars’ta 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, koruyucu aile hizmetinin tanıtımı, teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla, Koruyucu Aile Farkındalık Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünden başlayan yürüyüş Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde sona erdi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde “Haydi Kars Koruyucu Aile Olalım” yazılı pankart taşıdı.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selçuk Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, sivil toplum kuruluşları ve koruyucu aileler katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selçuk Akgül, Kars’ta 2 koruyucu ailenin olduğunu, 3 ailenin de başvurularının bulunduğunu ve sürecin devam ettiğini söyledi.

Akgül, “Nedir Koruyucu Aile? Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir. Koruyucu aile hizmetinde amaç; korunma ve bakım altında bulunan çocuğun, karmaşık ve sorunlu olan dönemini örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır. Koruyucu aile, kurumla işbirliği içinde; çocuğa, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur” dedi.

Etkinlik, Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce katılanlara dağıtılan uçurtmaların uçurulmasıyla sona erdi.