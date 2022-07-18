Kars’ta koronavirüs vaka sayısı artıyor

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da koronavirüs vaka sayısında artış gözleniyor. Son 1 haftada yapılan testlerden yaklaşık yüzde 65’i pozitif çıktı.

İlk kez Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilişkili vaka sayısı Kars’ta son günlerde ciddi bir şekilde artış gösteriyor.

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarında Mart 2020-Temmuz 2022 arasında yaklaşık 235 bin real time PCR testi gerçekleştirildi. Gerçekleşen terslerde toplam pozitif vaka sayısı 49 bin olduğunu ve son 1 haftada yapılan testlerinde yaklaşık yüzde 65’inin pozitif çıktığı öğrenildi.