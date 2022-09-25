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Kars’ta Kızılay’a kan bağışı
Kars’ta Kızılay’a kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
KARS 25.09.2022, 11:46
Kars’ta Kızılay’a kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kars Kızılay Merkez Müdürlüğü tarafından Kars Valiliği Parkı’nda kurulan seyyar kan aracına kısa sürede 71 gelerek kan bağışında bulundu.
Karslılar özellikle günü birlik olarak Atatürk Caddesi’nde bulunan Kızılay Merkez Müdürlüğü’ne gelerek kan vererek Kızılay’a destekte bulunuyorlar.
Kızılay’a kan bağışında bulunan vatandaşlar, “Vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Acil kan bekleyen onlarca hastaya umut olmaya çalışıyoruz. Herkesin kan vermesi gerekiyor” dediler.
Öte yandan Kızılay’ın kan seyyar kan bağışı aracı gün boyu açık kalacak. Kan vermek isteyen vatandaşlar gün içerisinde araca uğrayarak kan verebilecek.