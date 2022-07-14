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Kars’ta kızıl şahinler doğaya bırakıldı

Kars’ta tedavileri tamamlanan Kızıl şahinler doğaya bırakıldı.

KARS 14.07.2022, 12:46
Kars’ta kızıl şahinler doğaya bırakıldı

Kars’ta tedavileri tamamlanan Kızıl şahinler doğaya bırakıldı.

Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaban hayvanlarının yaralarını sarıyor. Deneyimli personelleriyle bölgede güçten düşen ve yaralanan yaban hayvanlarının adeta şifa merkezi olan Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan kızıl şahinler, yeniden doğayla buluştu.

Tedavileri tamamlanan kızıl şahinleri Karadağ bölgesine getiren Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi personelleri son kontrollerini yaptıkları kızıl şahinleri doğal yaşamlarına bıraktı.

Kızıl şahinleri doğayla buluşturan Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi personeli daha sonra Karadağ bölgesinde ayrıldı.

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