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Kars’ta kızıl şahin tedavi altına alındı
Kars Çayı’na düşen yaralı kızıl şahin düştüğü yerden kurtarılarak tedavi altına alındı.
KARS 06.09.2022, 10:58
Kars Çayı’na düşen yaralı kızıl şahin düştüğü yerden kurtarılarak tedavi altına alındı.
Kars Kalesi Bedesten mevkisinde köprü bariyerlerine çarparak Kars Çayı’na düşen Kızıl Şahin yetkilileri harekete geçirdi.
Duyarlı vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekiplerine Kars Çayı’nda yaralı kızıl şahin olduğu bilgisi verildi.
Bunun üzerine bölgeye gelen DKMP Kars Şube Müdürlüğü ve HAYDİ ekipleri yaralı kızıl şahini bulunduğu yerden kurtardı.
Daha sonra muhafaza altına alınan kızıl şahin tedavisi yapılamak üzere Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Burada tedavi altına alınan kızıl şahin tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.
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