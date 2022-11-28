Kars’ta kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Kars’ta yaklaşan kış mevsimi öncesinde kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Muhammet Furkan Tuna Başkanlığı’nda Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Karayolları 18.Bölge Müdürü Behçet Eren kışın yollarda meydana gelecek olumsuzluklara karşı alınan önlemler ve tedbirler hakkında bilgi verdi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından Vali Yardımcısı Tuna kurum müdürleri ile kış mevsiminin yaklaşması dolayısı ile neler yapılabileceği hakkında istişarelerde bulundu.