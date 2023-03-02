Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kars’ta, karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu Kars ve Ağrı’da karla karışık yağmurlu, Iğdır’da ise yer yer aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede rüzgarın Iğdır’da kuzeydoğulu, Kars ve Ağrı’da batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.