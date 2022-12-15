Kars’ta kariyer günleri buluşması

Kars’ta ‘’Kariyer Günleri ve Sektörle Buluşma’’ etkinliği düzenlendi.

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner Fakültesi tarafından Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Cihan, akademik personel ile öğrenciler katıldı.

AVİAGEN firmasından konuşmacı olarak programa katılan Veteriner Hekim Murat Yakar ve Kayhan Gürsel, öğrencilere kanatlı sektörü ile ilgili bilgiler vererek, sektörde sunulan çalışmaları ve firmalarında sunulan iş ile staj imkanlarından bahsetti.

Konuşmacılar ile öğrencilerin karşılıklı soru ve cevapları ile devam eden program, plaket takdimi ile sona erdi.