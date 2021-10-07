Kars’ta kanser taraması yapılıyor

Kars İl Sağlık Müdürlüğü’nce kent genelinde Mobil Kanser Tarama Aracı ile kanser taraması yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) işbirliği il genelinde kanser taraması yapmak üzere tahsis edilen mobil kanser tarama aracı uzman ekiplerle birlikte kapı kapı dolaşarak vatandaşlara evlerinde hizmet veriyor.

Ayrıca Kars’ta tarama yaş aralığında yer alan 40-69 yaş kadın meme kanseri taraması mamografi, 30-65 yaş kadın servis, rahim ağzı kanser taraması, 50-70 yaş kadın-erkek kolorektal, gaitada gizli kan taraması vatandaşlara tamamen ücretsiz olan tarama programı planlanıyor.

Yusufpaşa Mahallesi’nde bulunan Sağlıklı Yaşam Binası’nda hizmet veren KETEM biriminde hali hazırda devam eden kanser tarama hizmetini ilçelerde ve ulaşımı zor olan yerleşkelerde vatandaşların ayağına kadar götürülüyor.

Konuyla ilgili Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, tamamen ücretsiz olan bu hizmetten faydalanmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki; ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır.’ Kanser hem dünyada hem de ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında ilk sıralarda yer alması nedeni ile önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Erken teşhis ile kansere bağlı ölümlerin azaldığı ve erken tedavinin yaşam kalitesini çok yükselttiğini göz önüne alırsak tarama programlarının önemini çok net anlıyoruz. Tarama programları, kanser belirtisi ve şikayetleri olmadan önce kanseri saptamaya yönelik olarak yapılan muayene, görüntü veya laboratuar işlemlerini içermektedir. Kanserin erken dönemde tespit edilmesi durumunda, tamamen iyileşme sağlanabilmekte ve hastalık kontrol altına alınabilmektedir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçinde bulunduğumuz Ekim ayı Dünya Meme Kanser farkındalık ayı olması sebebiyle de meme kanserinde erken tanının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Yapılan çalışmalarda meme kanserinin erken evrede hiçbir belirti göstermediği bu nedenle 20 yaşın üstünde tüm kadınların kendi kendine düzenli meme muayenesi yapması ve tarama yaş aralığında bulunan kadınlarında mamografi çektirmeleri ülkemizde kadınlarda tespit edilen ilk sırada yer alan kanser türü olası nedeni çok büyük önem teşkil etmektedir.”