Kars’ta kaldırımlardaki büfeler kaldırılıyor

Kars Belediye Başkanlığı özellikle okul çevrelerinde yaya güvenliğini tehlikeye sokan büfe ve eklentilerinin kaldırılması için çalışmalarını arttırdı.

Kars Belediye Başkanlığı kentte geçmiş yıllarda kaldırımlara yapılan büfe ve eklentilerin kaldırılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu özellikle okul çevresi başta olmak üzere yayaların yoğun olduğu yerlerde bulunan büfe ve eklentilerinin kaldırılması kararlaştırıldı.

Büfe işletmecileriyle yapılan görüşme sonucu büfeler boşaltıldı. Kars Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Haydar Aliyev Caddesi ile Şehit Yusuf Bey Caddesi’nin kesiştiği noktadaki büfe iş makinesiyle yıkıldı. Güvenli bir şekilde yapılan yıkım sonrası büfenin malzemeleri ekiplerce bölgeden kaldırıldı.