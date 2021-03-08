Kars’ta Kadınlar Günü etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kars’ta etkinlik düzenlendi.

Kars Valiliği koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki alanda bir araya geldi.

Kurumlar tarafından açılan stantlarda kadına karşı her türlü şiddeti önlemek adına Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan broşür ve karanfil dağıttı.

Kadınların en değerli varlık olduğunu ifade eden Vali Türker Öksüz, “Kadınlar hiç şüphesiz hepimizin başının tacıdır. Ailemizin ve toplumuzun temeli kadınlarımıza çok şey borçluyuz. Elbette onların haklarını ödeyemeyiz. Kadınlarımız ülkemizde, bütün dünyada her alanda hakikaten çok büyük başarılara imza atmıştır. Kadınlar bir yanda anne, bir yanda eğiten ve üreten insanlardır. Toplumumuzun kalkınmasına da çok büyük destek veriyorlar” dedi.

Öksüz, “O yüzden kadınlarımızı sadece 8 Mart değil bütün günlerde korumalı, kollamalı, onlara destek olmalı ve onlara toplumumuza verdiği hizmetlerden dolayı müteşekkir olmalıyız. Kadınlarımıza yapılan şiddet hareketlerini, olumsuz görüntüleri bizler de şiddetle kınıyoruz. Bunları asla tavsif etmiyoruz, olmaması için de hepimiz canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler, daha sonra etkinlikler kapsamında açılan stantları gezdi. Öksüz, görevlilerle bir de hatıra fotoğrafı çekildi.