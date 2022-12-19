Kars’ta kadın mahkumların kişisel bakımı yapıldı

Kars’ta kadın mahkumların kişisel bakımlarını kadın kuaförleri tarafından yapıldı.

Kars Kızılay Kadın Teşkilatı kentte Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan kadın mahkumlar için kişisel bakım hizmeti gerçekleştirdi. Kadın mahkumların başta saç olmak üzere kişisel bakımları kuaförler tarafından yapılırken, etkinliğe Kars Terziler ve Kuaförler Odası Başkanı İsmail Mamik ve bayan kuaförleri de destek verdi.

Kars Türk Kızılayı yönetimi katkılarından dolayı kuaförlere teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.