banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Kars’ta kaçak sigara ele geçirildi

Kars’ta asansör boşluğuna saklanmış sigara polisin dikkatiyle bulundu.

KARS 27.05.2022, 12:13 27.05.2022, 12:50
Kars’ta kaçak sigara ele geçirildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

KOM ekiplerince bir işyerinde yapılan aramada, asansör boşluğuna zulalanmış, bin 424 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen sigaraları muhafaza altına alan polis olayla ilgili şüpheli 1 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli ve idari işlem yapıldı.

Yorumlar (0)
24°
açık