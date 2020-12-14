Kars’ta kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Kars’ta kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Selim’de kaçak kaza yapıldığı bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma yapılan titiz çalışma ve takip sonucunda izinsiz kazı yapan şüpheli 6 kişiyi suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan aramada, 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet uzatma cihazı ve kazı yapmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli 6 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.