Kars’ta kaçak avcılara ceza kesildi

Kars’ta kaçak avlanan 2 kişiye 6 bin 54 lira para cezası kesildi. Kaçak avcıların tüfeklerine ise el kondu.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi, Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği’nce yapılan “Doğa Koruma ve Kontrol Faaliyetleri” sırasında kaçak avlanan 2 kişi yakalandı.

Ekipler yakaladıkları kaçak avcıların yapılan kontrollerinde usulsüzlük avlandıkları tespit edildi. Ekipler usulüz avlanan 2 kaçak avcıya 6 bin 54 TL. idari para cezası ve bin 400 TL. tazminat cezası kesti. Ayrıca avcıların kullandığı 2 tüfeğe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.