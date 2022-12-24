Kars’ta kaçak avcılar suçüstü yakalandı

Kars’ta DKMP ve jandarma kaçak avcıların kabusu oldu. Kaçak avlanan ve suçüstü yakalan 2 kişiye 17 bin 518 lira ceza kesildi.

Jandarma ve Kars Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avlananlara göz açtırmıyor.

Ekipler merkez Esenkent köye sınırlarında yapılan kontrollerde arazide av günü dışında kaçak olarak Keklik avı yapan 2 kişi, avlandıkları sırada suçüstü yakalandı.

Kaçak avlanan 2 kişi haklarında 4915 sayılı Kara Avcılığı kanununa muhalefet ettikleri için 7 bin 918 lira idari para cezası ve kaçak olarak avladıkları 8 Keklik için 9 bin 600 lira tazminat bedeli olmak üzere toplam 17 bin 518 lira para cezası kesildi.

Ekipler kaçak avcılık yapan 2 kişinin üzerlerinde bulunan 8 Kekliğe ve takozsuz 2 av tüfeğine de mülkiyeti Kamuya geçmek üzere el koydu.

Öte yandan jandarma ve DKMP ekiplerinin kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.