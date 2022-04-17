Kars’ta kaçak avcı suçüstü yakalandı

Sarıkamış’ta kaçak keklik avcılığı yapan bir kişi suçüstü yakalandı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ile Sarıkamış Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçak avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin Karakurt bölgesinde yaptıkları kontrollerde bir kişinin kaçak keklik avı yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri, kaçak avcıyı suçüstü yakaladı. Ekipler bölgede keklik yakalama tuzak malzemeleri ile 2 adet Kınalı Keklik ele geçirerek muhafaza altına aldı.

Kaçak avcıya 4 bin 174 lira idari ve 2 bin 800 lira tazminat olmak üzere toplam 6 bin 974 lira ceza kesildi.

Ekiplerin kaçak avcılara yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.