Kars’ta jandarmanın trafik kontrolleri sürüyor

Kars il Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı mobil hız tespit sistemini (MTS) ile trafik kontrollerini yapmaya başladı.

Kars il Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerinin hizmetine sunulan MTS, hız ihlali yapan araçların gece ve gündüz ihlal görüntülerini anlık olarak kayıt altına alabilme, çoklu şerit olan karayollarında anlık olarak bütün şeritleri takip edebilme gibi özellikler başta olmak üzere birçok yeni özelliğe sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Kars’ta kullanılmaya başlayan yerli ve milli lazer tabanlı mobil hız tespit sistemini (MTS) trafik ihlali yapanlara göz açtırılmayacak.