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Kars’ta jandarmanın terör operasyonu sürüyor
Kars kırsalında jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.
KARS 17.11.2021, 14:19
Kars kırsalında jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.
Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen, Eren-15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kazım Ay ve Şehit Jandarma Er Yunus Cesur” operasyonları kapsamında dağ taş didik didik taranıyor.
Soğuk havada Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen operasyonlarının fotoğraflarını Jandarma Genel Komutanlığı’nca, “Durmak yok. Kars İl Jandarma Komutanlığımız tarafından gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. Eren-15 Şehit J.Uzm.Çvş. Kazım Ay Operasyonu, Eren-15 Şehit J.Er Yunus Cesur Operasyonu” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.