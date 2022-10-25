Kars’ta jandarmadan uyuşturucu ve kaçak sigaraya geçit yok

Kars’ta jandarma 2022 yılında uyuşturucu ve kaçak sigaranın kentte girmesine izin vermedi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, 2022 yılının ilk yarısında icra ettiği 55 operasyonda toplam 432 gram uyuşturucu madde, 9 bin 764 kök kenevir, 2 bin 464 paket bandrolsüz sigara ve 31 uyuşturucu maddesi kullanma aparatı ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda şüpheli 90 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 90 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.