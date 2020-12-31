Kars’ta jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Kars’ta 3 ayrı eve jandarmanın yaptığı operasyonda ruhsatsız av tüfeği ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akyaka ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı alınan bir ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, 3 ayrı eve bomba arama köpeğinin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda evlerde yapılan aramada 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği olmak üzere toplam 3 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait şarjör ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konularak, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezi’ne gönderildi.

Öte yandan olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 3 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.