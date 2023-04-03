Kars’ta jandarmadan özel çocuklara anlamlı ziyaret

Kars’ta jandarma, özel çocuklara ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kars İl Jandarma Komutanlığı bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Trafik Şube Amirliği ekipleri, “Dünya Otizm Günü” dolayısıyla “Otizmin farkındayız, onların yanındayız!” sloganıyla rehabilitasyon bakım evinde öğrenim gören çocuklarla bir araya geldi.

Özel çocuklarla bir süre sohbet eden jandarma ekipler, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.