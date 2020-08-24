Kars’ta Jandarma’dan narkotik uygulaması

Kars’ta 249 jandarmanın katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca 249 jandarmanın katılımıyla yapılan uygulamada, 84 mekruh bina, 84 riskli bölge Köy, sokak, park ve 853 aracın kontrol edildi.

Uygulama da 2 bin 137 kişi sorgulandı, 357 kişinin üst araması yapılırken, 8 adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 2 bin 939 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 yoklama kaçağı yakalandı ve 8 araca toplam 6 bin 518 lira idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.