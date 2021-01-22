Kars’ta İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Kars’ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Başkanlığı’nda yapıldı.

İŞKUR İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 2020 yılı içerinde bin 398 kişinin Çalışma ve İşkur Müdürlüğü tarafından işe yerleştirildiğini belirtti.

Öksüz, engellilerin kendi işini kurma yönünde 15 proje, eski hükümlülerin kendi işini kurma yönünde 18 proje olmak üzere toplam 33 projede 1 milyon 268 bin 500 TL’lik sözleşme imzalandığını kaydetti.

Öksüz, ülke genelinde olduğu gibi Kars’ta da yeterli istihdamı oluşturmak için işgücü piyasasının daha nitelikli hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye gibi gelişen, gelişmekte olan ve hızla gelişmesini sürdüren ülkelerde olduğu gibi gelişmesini tamamlamış gelişmiş diyebileceğimiz ülkelerde de işsizlik ve istihdam konusu devletin en önemli öncelik alanlarından birisi olduğu ifade eden Türker Öksüz, “İşsizliğe bugünden yarına bir çözüm bulmak mümkün değil ama alacağımız önemlerle çalışmalarla özellikle mesleki eğitime vereceğiz. Mesleki eğitim kurslarımızın yaygınlığını arttırarak bir nebze de olsa çözüm bulmak mümkündür. Önümüzde duran en önemli sorunlarda birisi de nitelikli iş gücüne sahip olmaktır. İş gücümüzü nitelikli duruma getirdiğimiz takdirde onları iş gücü piyasasında istihdam etme yönünde daha fazla imkana sahip olmuş olacağız. Niteliksiz iş gücümüzün istihdam edilebilirliği elbette ki daha zordur. Onun için kurul olarak bizlere, yerelde tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, bu konuda özellikle çalışma alanı olan Türkiye İş Kurumu’na önemli görevler düşüyor. Hepimiz nitelikli iş gücünü elde etmemiz için elimizden gelen gayreti sarf etmeliyiz” dedi.

Öksüz, “Politikalarımızı buna göre değiştirmeliyiz. Yerelde alacağımız önemleri bu doğrultuda saptamamız gerekir. Ekonomisi tarım, hayvancılık ve turizme dayalı olan şehrimizde bunlar öncelikli sektör olmak zorundadır. Elbette sanayi sektörünü, hizmet sektörünü atlamadan iş gücümüzün niteliğini geliştirmek zorundayız. Buna ilişkin İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Müdürlüklerimiz bünyesinde olmak üzere önemli çalışmalar yapıyor. Bizler de devletimizin çeşitli kuruluşları aracılığıyla eğitim faaliyetlerine elimizden geldiğince destek veriyoruz. Serhat Kalkınma Ajansımız bu tür projelerde destek veriyor, SOGEP kapsamında devam ediyor. Eğitim projelerine, meslekli eğitim çalışmalarına kaynak desteği veriyoruz. KOSGEB, TKDK gibi kurumlarımız da gerek kendi işini kuran kişilere yardım etme yönünde gerekse kendi iş yerlerini geliştirmek isteyen müteşebbislere destek vererek işsizliğin önlenmesine, istihdam sağlanmasına bir ölçüde destek vermiş oluyorlar. Bu çalışmaları daha da artırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının her türlü iş sektörünü etkilediği gibi istihdamı da etkilediğini, aşılama ve alınan tedbirlerle salgının sonuna doğru gidilmekte olduğunun umut edildiğe dikkat çeken Öksüz, “Şehrimiz ve ülkemizde vakalarda %80 azalışla karşılaştık. Bu bizler için çok önemli ama bu düşüş tedbirlere uymamaya teşvik etmesin. Aynı şekilde tedbirlere temizlik-sosyal mesafe- sokağa çıkma kısıtlaması gibi kurallara uymaya devam edeceğiz. Gerek İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarımız gerekse Pandemi Kurulu kararlarımızla getirdiğimiz kısıtlamalara riayet etmek aynı derece önem taşıyor. Aksi takdirde tekrar başa dönme riski ile karşı karşıya gelebiliriz. Onun için yine hepimiz dikkat etmek durumundayız ama pandemi dolayısıyla bazı işletmelerimizde çalışanlarımız sıkıntılı bir sürece girdiler. Ancak devletimiz onlara imkanlar getirdi. Gerek kısa çalışma ödeneği gerekse nakti destek yönünden destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız aracılığıyla verdiğimiz nakti ödemeler var, bunlar da halen devam ediyor. Kovid-19 salgınından etkilenen, işsiz kalan ya da ekonomik durumunda olumsuzluk olan kişileri yönlendiriyoruz. Çeşitli meslek guruplarında da bu yönlendirmeyi yapıyoruz. Amacımız burada yaşayan esnafımızı, işçilerimizi bu sıkıntıya çok maruz bırakmadan desteklemektir. Şuana kadar çok önemli problemlerle karşılaşmadık. Sıkıntılı olan vatandaşımıza maddi desteklerimizi bundan sonrada sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Çalışma ve İşkur Müdürlüğü’nün 2020 yılı çalışmalarına da değinen Öksüz, özetle şunları söyledi.

“Belirlenen performans hedeflerinin tutturmaya çalışıyoruz. Çalışma ve İşkur Müdürlüğünün performanslarından 14 tanesinden 6 tanesinin tutturuldu. Bu konuda 2020 yılında Türkiye sıralamasının 11 olduğunu, 2020 yılı içerinde bin 398 kişinin Çalışma ve İşkur Müdürlüğü tarafından işe yerleştirildi. 2019 verilerine göre ilimizde yüzde 10,2 olan işsizlik oranı ile Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirten Sayın Valimiz. “ Aktif işgücü hizmetleri olarak istihdam garantisiz 6 kursumuz, yüzde 50 istihdam garantili 3 kursumuz olmak üzere 9 kurs düzenledik, bu kurslardan 244 kursiyerimiz faydalandı. 370 işverenle İşbaşı Eğitim Programı uyguladık. 401’i erkek, 417’si kadın olmak üzere toplam 818 katılımcımız bu programdan faydalandı. Programın sonunda da işverenlerimiz 301 kişiyi de istihdam ettiler. Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 2020 yılı içerisinde 10 kamu kurumu ile 18 Toplum Yararına Çalışma Programı yapıldı ve 965 katılımcı iştirak etti. Engellilere ve eski hükümlülere yönelik projelerde de engellilere 65 bin TL’ye kadar, eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katı olan 44 bin 145 TL ödeme yapılıyor. Projenin amacı engelli ve eski hükümlülere kendi iş yerlerini kurmalarına yardımcı olabilmek işe yerleştirmek istihdam etmektir. 32 engelli hibe projesi, 59 eski hükümlü hibe projemiz olmak üzere 91 hibe projemiz devam ediyor. Bunların birçoğu yöremizin yapısından kaynaklı olarak büyük ölçüde hayvancılık projeleridir. Engellilerin kendi işini kurma yönünde 15 proje, eski hükümlülerin kendi işini kurma yönünde 18 proje olmak üzere toplam 33 projede 1 milyon 268 bin 500 TL’lik sözleşme imzalandı. 2020 yılının ikinci altı aylık döneminde 17’i engellilere, 15’i eski hükümlülere olmak üzere toplam 32 proje için 1 milyon 504 bin 433 TL tutarında sözleşme imzalandı. İşsizlik sigortası kapsamında 3 bin 925 kişinin müracaatı sağlandı, bin 113 kişiye toplam 11 milyon 332 bin 325 TL’lik destek sağlandı. Kısa çalışma ödeneği kapsamında 13 Mart-30 haziran 2020 tarihleri arasında bin 997 kişiye 14 milyon 301 bin 712 TL ödeme yapıldı. Nakti ücret desteği kapsamında bin 850 kişiye 7 milyon 400 bin 512 TL ödeme yapıldı. Toplamda 4 bin 960 kişi bu ödeneklerden faydalandı. Verilen destek tutarı 33 milyon 34 bin 544 TL’dir. 2. Başvuru dönemi 31 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Bütün bu rakamlara vatandaşlarımıza verdiğimiz destekler bu destekleri artırarak devam edeceğiz. Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından verdiğimiz destekleri de devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızı inşallah sıkıntıda koymayacağız ama Kovid-19 salgını da aşılama çalışmalarının da başlamasıyla inşallah birkaç ay içerisinde normale dönme yolunda adım atacağımızı umuyoruz. İş gücü piyasasının da kendi normal seyrine geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıkıntı devam ettikçe bu desteklerin süresi artıyor. Bu destekler normalleşmeye dönene kadar devam edecektir.”

Toplantıda ayrıca Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda yapılan değerlendirmelerin ardından gündem konuları görüşülerek karara bağlandı.