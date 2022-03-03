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Kars’ta işbirliği protokolü imzalandı

Kars’ta kurumlar arasında işbirliği yapılacak.

KARS 03.03.2022, 18:00
Kars’ta işbirliği protokolü imzalandı

Kars’ta kurumlar arasında işbirliği yapılacak.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörlüğü ile Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurtları arasında işbirliği protokolü imzalandı.

KAÜ Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen İşbirliği protokolünü Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ve Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu imzaladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin ıslahı, yeniden suç işlemelerini engelleme, sosyalleşmelerini sağlama, aynı zamanda da bu süreç kapsamında iş kollarında çalışarak toplumsal sürece dahil olmalarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Aygün, “Kafkas Üniversitesi de Kars için önemli ve ciddi bir eğitim kurumudur. Ceza İnfaz kurumlarımız olarak Üniversitemizin eğitim ve bilgi birikiminden faydalanmak istemekteyiz. Kars Açık Ceza infaz Kurumumuz bünyesinde, et entegre tesisi ve besi çiftliklerinin kısmen faaliyetleri devam etmektedir. Resmi açılışı da inşallah bu yıl içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda da Ülkemiz açısından sayılı fakülteler arasında yer alan Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinin teknik ve bilimsel alanlardaki bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak, hayvancılığın açık ceza infaz kurumunda sürdürülebilir olması bakımından faydalı olacaktır” dedi.

Daha sonra söz alan Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “Eğitim-öğretim kurumu olarak diğer kurumlarla işbirliği ve iletişim halindeyiz. Bizim kendilerine olan taleplerimizi Başsavcımızın önderliğinde bütün kurumsal yapısı her zaman bize desteklerini sunmaktadır. Biz de bu sürecin daha etkin ve verimli bir biçimde sürdürülebilmesi adına her iki cezaevlerimizden de gelen talepler doğrultusunda Veteriner ve Eğitim Fakültemizin idari ve akademik kadrosuyla ilgili süreçleri değerlendirdik ve belli bir protokol kapsamına bağlandı. Bu süreçte Veteriner Fakültemiz işin et entegre tesisi ve buna bağlı süreçlerde kendi uzmanlık bilgisini oraya tahsis edecek. Aynı zamanda bizim de eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde olan kendi öğrencilerimiz uygulama alanları bulmuş olacaklar” diye konuştu.

Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Kafkas Üniversitesi arasında imzalanan protokolle; Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesi arasında iş birliği ile projeler üretilecek. Hükümlülere ve teknik personele yönelik eğitim programları düzenlenecek, Veteriner Fakültesi için yeni bir araştırma ve uygulama sahası açılacak, Fakülte öğrencilerinin uygulama eğitimlerine katkıda bulunmak, besi çiftliğinde oluşabilecek hastalık durumlarında Veteriner Fakültesinden profesyonel teknik destek alınacak.

Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Üniversite arasında imzalanan Protokolün amacı ise; Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan tutuklu ve hükümlüler ile kurum personellerinin kişisel gelişimine ve sosyal uyumuna yardım etmeye yönelik uzmanlar tarafından eğitsel, sosyal, kültürel, sportif, proje ve mesleki kurslar gibi faaliyetler düzenlemek, bu kapsamda rehberlik ve danışmanlık hizmeti vererek rehabilitasyon sürecine katkıda bulunmak, ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler ile kurum personellerinin milli, manevi ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulacak. Tutuklu ve hükümlülerin yeniden suç işlemelerini önlemek, yüksek kalitede etkinliklere erişimlerini arttırmak tutukluluk hali sırasında ceza infaz kurumunda sonrasında da sosyal yaşam içerisindeki mesleki kurslar yoluyla mevzuat kapsamında işbirliği içerisinde düzenlemesi sağlanacak.

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