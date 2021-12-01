Kars’ta İRAP değerlendirme toplantısı yapıldı

Kars’ta İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı yapıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda İl Afet Risk Azaltma Planı masaya yatırıldı.

Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Ülkemiz, tüm dünyada olduğu gibi 2020 yılından bu yana bir yandan Kovid-19 salgını ile mücadele ederken, diğer taraftan da özellikle yaşanan iklim değişikliği nedeniyle 2021 yılı içerisinde orman yangınları, sel afetleri gibi birçok afetle mücadele etmek zorunda kaldı. İlimizde de başta deprem olmak üzere heyelan, kaya düşmesi, çığ, sel gibi afetin birçok türünü görebilmekteyiz. Özellikle iklim değişikliği nedeniyle son dönemde yaşanan ve önümüzdeki dönemde de yaşanacağı muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olmamız, gerekli önlemleri almamız büyük önem arz etmektedir” dedi.

Öksüz, “ İl Afet Risk Azaltma Planı’nın hazırlanması ve uygulanmasıyla güvenli bir yaşam sağlamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, kaynakların etkili kullanımını sağlamak, paydaşlar arasında iş birliğini artırmak, afet sırasında müdahale ve sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak ve afet risk azaltma bilinci oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaçla; ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren ve sorumluları tanımlayan bir plan olan İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmaları ilimizde de yürütülmektedir. Bu doğrultuda İRAP sekretaryası oluşturulmuş, ilgili çalışma grupları öncülüğünde ilimizde İRAP çalışmaları, belirlenen takvimde yapılarak onaylanmış ve KARS İRAP Kitapçığı basım aşamasına gelmiştir” diye konuştu.

Vali/Belediye Başkan Vekili Öksüz, “İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan 11 Kasım 2021 tarih ve 176370 sayılı yazıda; İl Afet Risk Planında (İRAP) görev verilen kurum ve kuruluşların planda yer alan eylemleri uygulamasına yönelik desteğin verilmesi, eylemlerin gerçekleştirilmesinde çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi istenmektedir. Bu nedenle; belirlenen sorunların 6 ayda bir izlenmesi, değerlendirilmesi ve giderilmesi büyük önem arz etmektedir. Kars İRAP kapsamında 8 Hedef ve 132 Eylem belirlenmiş, 132 Eylem için 21 sorumlu kurum ve 27 destekleyici kurum tarafından plan tamamlanmıştır. İlimizin gelecekte yaşayabileceği afetselliği, yerinde belirlenmiştir. Hazırlanan planda yer alan bilgiler ışığında kurumlarımızın hassasiyet göstererek gerekli önlemleri alması ve üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması gerekmektedir. Alınan etkin tedbirler ve yapılan çalışmalarla, afetlerdeki umutsuzluk, çaresizlik anlayışını inşallah hep birlikte silmiş olacağız. İl Afet Risk Planında (İRAP) hazırlanması ve uygulanması sürecinde katkı sunan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızdan oluşan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. “Afet öncesinde 1 liralık maliyet afet sonrasında yapacağınız 7 liralık maliyete eşittir” gerçeğinin bilinciyle herkesin, hazırlanmış olan İRAP Planını rehber alarak başucu kitabı haline getirmesini, gerekli önlemleri alması ve üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmasını bir kez daha yineliyor, tüm paydaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürü Oktay Ayğan ise İRAP planı hakkında slayt gösterisi eşliğinde katılımcıları bilgilendirdi. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.