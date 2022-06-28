Kars’ta “İnsan ticaretiyle mücadele” toplantısı yapıldı

Kars’ta İl İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyonu toplantısı yapıldı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 2022 yılı İl İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyonu toplantısına Vali Vekili Tahir Yılmaz, başkanlık etti.

Toplantıda, insan ticareti nedir, insan ticareti ile mücadelede yasal çerçeve, insan ticareti suçu ve göçmen kaçakçılığı arasındaki fark, Ulusal yönlendirme mekanizması ve mağdur tespit süreci, Göç İdaresi Başkanlığının insan ticareti ile mücadeledeki rolü hususları anlatıldı.

Ayrıca 30 Temmuz İnsan Ticaretiyle Mücadele günü münasebetiyle farkındalık oluşturmak adına bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması kararı alındı.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, Göç İdaresi Başkanlığı İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire Başkanı Osman Koramaz, Göç İdaresi Başkanlığı temsilcileri, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcileri ve Kars İl İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonu üyesi kurumlar olan; Kars Belediye Başkanlığı, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kars Gümrük Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Kars Barosu temsilcileri katıldı.