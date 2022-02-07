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Kars’ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Kars’ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 1. Olağan Toplantısı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı’nda yapıldı.

KARS 07.02.2022, 16:30
Kars’ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Kars’ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 1. Olağan Toplantısı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı’nda yapıldı.

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantıda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul toplantısında gündem maddeleri görüşülerek onaylandı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesinin 4’üncü bendi kapsamında Yürütme Kurulunca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu İ.İ.M.E.K. Kurulunca onaylandı.

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2022 yılında Aktif İşgücü Yönetmeliği kapsamında açılacak kurslara ilişkin hazırlanan Eğitim Planı, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Genelge kapsamında 2022 yılı 1. Dönem için Engellinin Kendi İşini Kurmasına yönelik 6 proje, Eski Hükümlü Kendi İşini Kurmasına yönelik 15 proje toplamda 21 proje İl Müdürlüğümüze sunulmuş olup, ilgili genelgenin 2 inci maddesinde “Projelerin Değerlendirilmesi” başlığının (c) bendi gereği söz konusu projeler İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulunca değerlendirilmiş olup, Eski Hükümlü hibe başvurusunda bulunan Subutay Kuş’un Girişimcilik Belgesini yenilemediği tespit edildiğinden reddedilmesine, Aşağıda isimleri bulunan 20 adet proje uygun değerlendirilerek Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Dairesi Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına; Vali Yardımcısı/İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Mehmet Zahid Doğu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yusuf Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Kaygın, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sedat Başpınar, İl Ticaret Müdürü Adem Beyribey, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (TİSK) Ayhan Babacan, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (HAK-İŞ) Barış Üstebay, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (TÜRK-İŞ) Dinçer Yılmaz ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu İl Temsilcisi Şenay Kerimoğlu katıldı.

Bir sonraki İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul toplantısının 2022 Nisan ayı içerisinde yapılmasına karar verildi.

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