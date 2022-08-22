Kars’ta İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Olağan Toplantısı yapıldı.

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 3. Olağan Toplantısı Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali/Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlık etti.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu asil üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bir takım kararlar alındı.

Toplantıda Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu organı Denetim kurulunca hazırlanan 2022 Haziran ayına ait Aktif İş Gücü Programları ve Toplum Yararına Programlarına ilişkin denetim raporları İ.İ.M.EK. Yönetmeliğinin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca İ.İ.M.E.K. Kurulunca onaylandı. Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Genelge çerçevesinde Engelli Hibe Desteği projelerine 2 proje, Eski Hükümlü Kendi İşini Kurmasına yönelik 4 proje, toplamda 6 proje İl Müdürlüğü’nde sunuldu. İlgili genelgenin 2 inci maddesinde “Projelerin Değerlendirilmesi” başlığının c bendi gereği söz konusu projelerin İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulu’nca görüşüldü.

Engelli Hibe desteğine başvuran 2 projenin tamamının uygun olduğu, Eski Hükümlülere Yönelik Kendi İşini Kurma Projelerinden de 4 projeden 2’si projenin ‘uygun’ 2 projenin de ‘uygun olmadığı’ İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulu’nca değerlendirildi.

Uygun görülen projelerin Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonuna iletilmek üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Dairesi Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.

Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık (MBRD) çerçevesinde yapılacak faaliyetlere ilişkin Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetler İş Birliği Protokolü taraf ve yürütücü kurum kuruluş temsilcilerinden oluşan ve Sekreteryası Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Alt Çalışma Grubunun kurulmasına karar verildi.

Ayrıca Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Yiyecek İçecek Hizmetleri alanın açılması İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunca uygun görülerek İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli iş ve işlerin başlatılmasına karar verildi.

Öte yandan bir sonraki İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantı Ekim ayı içerisinde yapılması kararlaştırıldı.