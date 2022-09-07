Kars’ta İl İdare Şube Başkanları toplantısı

Kars’ta, Vali Türker Öksüz, Başkanlığı’nda İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince yapılan İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Valilik Gazi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanarak eğitim-öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi, ihtiyaç olması durumunda kamu kurumu misafirhanelerinin barınma ihtiyacı olan öğrencilere tahsis edilmesi konuşuldu.

Ayrıca Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) destek verilmesi, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede etkin uygulamaların devam ettirilmesi, yeni eğitim öğretim yılında alınacak asayiş ve trafik tedbirlerine etkin destek verilmesi kararı alındı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 04.12.2021 tarihinde yürürlüğe giren 2021/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda ulusal ve uluslararası etkinlik, tanıtım kampanyası, kurumsal kimlik çalışmalarında “Turkey” yerine “Türkiye” ibaresinin kullanılması, kamuda tasarruf tedbirlerine azami hassasiyet gösterilmesi, kurumların engelli erişimi, engellilere hizmet verilmesi konusundaki eksikliklerin acilen tamamlanması, vatandaşların kendileri ve kamu kurumlarıyla ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yapılan başvuruların sonuç ve safahatlarının düzenli olarak izlenmesi ve sonuçlandırılması, “Sıfır Atık Projesi” bağlamında yapılan uygulamaların titizlikle sürdürülmesi, konuları görüşülerek karara bağlandı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, görüşülen gündem maddeleri sonucunda alınan kararların titizlikle uygulanmasını ve tüm kamu kurumlarınca yapılan çalışmaların halka hizmet esasıyla ve çözüm odaklı olarak yapılması talimatı verdi.