Kars’ta İİMEK Nisan ayı kararları açıklandı

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2022 yılı Nisan ayı olağan toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Vali Türker Öksüz’ün Başkanlığı’nda İş Kurumu Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul Başkanı Vali Türker Öksüz’ün açılış konuşmasıyla başladı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul toplantısında günden maddeleri görüşüldü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı.

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu organı Denetim kurulunca hazırlanan Ocak ve Mart aylarına ait Aktif İşgücü Programları ve Toplum Yararına Programlarına ilişkin denetim raporları İ.İ.M.EK. Yönetmeliğinin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca İ.İ.M.E.K. Kurulunca onaylandı.

Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği alanın açılması hususu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunca uygun görülerek İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli iş ve işlerin başlatılmasına karar verildi.

Öte yandan bir sonraki İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısının Temmuz ayı içerisinde yapılmasına karar verildi.

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Kars Valisi/Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu asil üyelerinden Vali Yardımcısı/İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mehmet Zahid Doğu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yusuf Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Kaygın, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sedat Başpınar, İl Ticaret Müdürü Adem Beyribey, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (TİSK) Ayhan Babacan, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (HAK-İŞ) Barış Üstebay, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (TÜRK-İŞ) Dinçer Yılmaz ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu İl Temsilcisi Şenay Kerimoğlu katıldı.