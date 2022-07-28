Kars’ta hırsız çelik kasayı açarken yakalandı

Kars’ta hakkında 10 suçtan kaydı bulunan bir kişi bir evde çelik kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Halitpaşa Mahallesi Bahri Dağdaş Caddesi’nde G.A’ya ait evde bir kişinin gezdiği ihbarı polisi harekete geçirdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal ederek eve girdi. Polis ekipleri evde hırsızlık, kasten yaralama ve mala zarar verme gibi 10 ayrı suç kaydı bulunan 50 yaşındaki S. Y.’yi spiral makinesiyle çelik kasayı keserken suçüstü yakaladı.

S.Y.’yi gözaltına alan polis, S.Y.’nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar altın ve bir takım malzeme ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen S.Y. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.