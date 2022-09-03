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Kars’ta Hayvan Pazarları açılıyor

Kars’ta Ağustos ayında şap hastalığından dolayı kapatılan hayvan pazarları yeniden açılıyor.

KARS 03.09.2022, 10:06
Kars’ta Hayvan Pazarları açılıyor

Kars’ta Ağustos ayında şap hastalığından dolayı kapatılan hayvan pazarları yeniden açılıyor.

Kars Valiliği Kars İli Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunun Şap Hastalığı ve Hayvan Hareketlerinin Durdurulması Konulu 2022/5 Numaralı Kararına İstinaden 06.08.2022 tarihi İtibariyle kapatılan Hayvan Pazarları 05.09.2022 Pazartesi günü hizmete açılıyor.

Yaklaşık 1 aydır kapalı olan Hayvan Pazarı’nda gerekli önlemlerin alındığı öğrenilirken, hayvan üreticilerinin de yüzü güldü.

Şap hastalığından dolayı il genelinde kapalı olan hayvan pazarlarının tamamının açılacağı kaydedildi.

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