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Kars’ta hayvan hırsızlığı
Kars Merkeze bağlı Söğütlü köyünde büyükbaş hayvan hırsızlığı meydana geldi.
KARS 13.09.2022, 14:57
Kars Merkeze bağlı Söğütlü köyünde büyükbaş hayvan hırsızlığı meydana geldi.
Köy merasında 9 vatandaşla ait toplam 16 büyükbaş hayvan kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri arama köpeği ile birlikte arama çalışması başlattı.
Ekiplerin arama çalışması sürüyor.
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