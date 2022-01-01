Kars’ta hayatını kaybeden çift toprağa verildi

Kars’ta duvara çarpan otomobilde hayatını kaybeden genç çift sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kars’ta sabaha doğru meydana gelen kazada hayatını kaybeden Burçin ve Tekin çifti Kamer Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verilirken, aynı kazada hayatını kaybeden Tolga ve Alperen Demiral ise Pazar günü öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.