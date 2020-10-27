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Kars’ta havuzların etrafı çiçekleniyor

KARS’TA HAVUZLARIN ETRAFI ÇİÇEKLENİYOR(KARS-İHA)

KARS 27.10.2020, 13:04
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Kars’ta havuzların etrafı çiçekleniyor

Kars’ta atıl durumda bulunan süs hafızlarının onarımı yapılırken, havuzların etrafına ise çiçek ekiliyor.

Kars Belediyesi’nce kentte uzun süreden beri atıl vaziyette bulunan süs havuzları Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatıyla onarımları yapılarak, etrafına çiçek ekiliyor. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Kars’ta birçok noktada belediye ekiplerince çalışma yapılıyor. Bir taraftan yol ve kaldırımlar yapılırken, diğer taraftan da içme suyu şebekesi, park ve bahçeler ile şehrin belirli noktalarında bulunan süs havuzları elden geçiriliyor.

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