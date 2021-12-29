Kars’ta hava sıcaklığı eksi 20 derece ölçüldü

Kars’ta hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü.

Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta dereler buz tutarken, evlerde çeşmeler dondu. Kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 20, Ağrı’da 27, Ardahan’da 23, Erzurum’da 13, Iğdır’da 10, Erzincan’da 7 ve Tunceli’de 6 derece ölçüldü.