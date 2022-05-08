Kars’ta hava sıcaklığı 4 derece düştü

Kars’ta hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrediyor. Hava sıcaklığının 4 derece düştüğü kentte yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Iğdır 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın aralıklı yer yer sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bildirilirken, rüzgarın Kars, Iğdr ve Ağrı’da kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.