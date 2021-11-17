Kars’ta hafta sonu cirit müsabakası yapılacak

Ata sporu Cirit heyecanı Kars’ta başlıyor.

Kars’ın kış, doğa ve kültür turizmi değerleri bilinirliğinin artırılmasına ve markalaşmasına katkı sağlamak üzere yapılan Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi’nde Selimli ciritçiler hünerlerini sergileyecek.

Kars’ta özellikle kış aylarında hemen hemen her hafta sonu cirit sporcuları tarafından organize edilen cirit müsabakaları kentte vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Özellikle kentte dışarıdan gelen vatandaşların da ilgi gösterdiği cirit müsabakaları Kars’ın tanıtımına da katkı sunuyor. Ciritçilerin at sırtında hünerlerini sergilediği ve izleyenlere keyifli anlar yaşattığı müsabaka 21 Kasım 2021 Pazar saat 10.00’da Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi’nde başlayacak.

Selim’in köylerinde asırlardır oynanan cirit, yörede dostluğu, kardeşliği ve birlikteliği de pekiştiriyor.