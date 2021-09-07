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Kars’ta ‘Güvenli okul, güvenlik gelecek’ toplantısı yapıldı

Kars’ta ‘Güvenli Okul, Güvenlik Gelecek’ toplantısı yapıldı.

KARS 07.09.2021, 10:06
Kars’ta ‘Güvenli okul, güvenlik gelecek’ toplantısı yapıldı

Kars’ta ‘Güvenli Okul, Güvenlik Gelecek’ toplantısı yapıldı.

Kars Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlık etti.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Alay Komutanı Kd. Albay Hıdır Ayçiçek ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında okullar ve çevresinde uygulanacak sağlık, güvenlik, ulaşım tedbirleri masaya yatırıldı.

‘Güvenli Okul Güvenlik Gelecek’ toplantısında Vali Öksüz, ilgili birimlerle okulların çevresinde alınacak tedbirleri konuştu. Alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Toplantı karşılıklı fikir alış verişiyle son buldu.

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