banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?

Kars’ta gün batımında kartpostallık görüntüler

Kars’ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

KARS 19.06.2021, 11:10
Kars’ta gün batımında kartpostallık görüntüler

Kars’ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Selim ilçesi Bayburt Barajı’nda kaydedilen görüntüler Kars’ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gün batımıyla birlikte kızıla bürünen güneşin baraj gölüne yansıması görenleri büyüledi.

Her mevsimi bir başka güzel olan Kars, gün batımında gökyüzünün kızıla bürünerek göle yansıması fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı bulutlu
banner493