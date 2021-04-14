Kars’ta gözlükçüler yaz sezonunu açtı

Kars’ta gözlükçüler 2021 yılı yaz sezonunu açtı.

Ege Optik İşletmecisi Evren Kınık, yaz sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşları sahte gözlük almamaları konusunda uyardı. Kınık, Covid 19- salgınıyla mücadele kapsamında aldıkları tedbirlere müşterilerine hizmet verdiklerini belirtti.

Sokaklarda ucuz fiyata satılan güneş gözlüklerinin görme kaybı, katarakt hastalığına ve birçok sağlık problemine yol açtığını ifade eden Evren Kınık, “Vatandaşlar optikler de, optisyenler de mutlaka garantili güneş gözlüklerini tercih etsinler. Herkesin bütçesine göre uygun güneş gözlükleri var. Güneş gözlükleri fiyatları ortalama 300 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. Ucuz ve markasız güneş gözlükleri, güneşten gelen zararlı ışınları engellemeyip göze direkt olarak temas etmesine neden olduğu için, görme kaybına neden olabiliyor. Dolayısıyla vatandaşlar güneş gözlüğü alırken mutlaka optiklerden gözlük almayı tercih etsinler” dedi.

Sahte gözlüklerin göz sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu ve sahte gözlük satışlarının denetlenmesi gerektiğinin altını çizen Kınık, “Sahte gözlükler ile ilgili daha öncesinde mücadelemiz oldu. Sahte gözlük satışları denetlenmeli. Çünkü göz sağlığı açısından tehdit oluşturuyor. Sahte gözlükler ile ilgili bir yasa çıkarılmalı. Ucuz veya pahalı güneş gözlüklerini gözlükçüler satmalı. Yani rastgele tuhafiyelerde, ayakkabıcılarda, marketlerde veya herhangi bir yerde sahte gözlükler satılmamalı. Gözlükler bir ilaç gibi gözlükçülerden alınması gerekiyor” diye konuştu.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işlerinde gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden gözlükçü Kınık, vatandaşları iş yerlerine Covid-19 tedbirleri kapsamında aldıklarını kaydetti.

2021 yaz sezonunun açıldığını belirten Kınık, yeni sezon güneş gözlükleriyle müşterilerine Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak gerekli tedbirleri alarak hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.