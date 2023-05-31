Kars’ta fiyat denetimleri sürüyor

Kars’ta market ve işletmelere yönelik fiyat denetimleri aralıksız sürüyor.

Tüketicilerin mağdur olmamaları için Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye ve Defterdarlık personellerinden oluşturulan denetim ekipleri, il genelinde market ve işletmeleri denetliyor.

Ekipler denetimlerde; alışveriş merkezlerinde stokçuluk, ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları, raf fiyatları ile kasa fiyatları inceleyerek tutanak tutuluyor.

Ekipler, karşılaştıkları olumsuz durumlarda ise cezai işlem uyguluyor. Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.