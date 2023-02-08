Kars’ta fahiş fiyat denetimleri yapılıyor

Kars’ta deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik denetim yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ili etkileyen üzücü deprem sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde fahiş fiyat artışı yapıldığı iddiaları kamuoyuna yansımasının ardından Vali Türker Öksüz’ün talimatlarıyla kurulan denetim ekipleri, il genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Bu çerçevede, deprem sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelere ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, yağmurluk, hijyen seti, kadın ve yaşlı hijyen bezi, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, kışlık bot ve mont, atkı-bere-eldiven, tuvalet kağıdı perakende satış yerlerinde fahiş fiyat artışı denetimleri yoğun bir şekilde yapıldı.

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.