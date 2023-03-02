Kars’ta fahiş fiyat denetimleri aralıksız sürüyor

Kars’ta fahiş fiyat denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Kars Valiliği koordinesinde oluşturulan ekipler, işyerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, deprem sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelere hazır gıda kolisi, battaniye, uyku tulumu, bebek maması, bot-mont, atkı-bere-eldiven, hijyen malzemeleri yönelik fiyat karşılaştırmaları yapıyor. Yapılan denetimlerle fahiş fiyatla satış yapılmasının önüne geçiliyor. Denetimlerde fahiş fiyatla satış yapanlara ise cezai işlem uygulanıyor.

Öte yandan Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Fahiş fiyat artışı denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir” denildi.