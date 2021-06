Kars’ta el emeği göz nuru ürünler sergilendi

Kars Valisi Türker Öksüz, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan el emeği ürünlerin serginin açılışını gerçekleştirdi.

Kars’ta Halk Eğitim Merkezleri’nde 2020-2021 yılında kursiyerler tarafından el emeği göz nuru ile yalpan bir birinden güzel eserler düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanında bulunan parkta düzenlenen serginin açılışını Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guluyev ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın birlikte yaptı. Müzik dinletisi ve folklör ekiplerinin gösterisinin ardından Vali Öksüz ve beraberindekiler kursiyerler tarafından açılan stantları gezdi, yapılan ürünler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

Düzenlenen serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice, “Kars’ta toplam 600 kurs açıldı, kurslara 7 bin 694 kurslara katıldı. Ayrıca açık ilköğretimde bin 136, açık lisede 6 bin 176 olmak üzere toplamda 7 bin 694 vatandaşa eğitim öğretim hizmeti verildi. Bu öğretim yılında 15 bin 6 vatandaşımıza ulaşılabilmiştir” dedi.

Kursiyerler tarafından açılan stantları gezen Vali Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Öksüz, “Öncelikle bütün kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Burada el emeği göz nuru eserler var. Halk Eğitim Müdürlüğümüz hayat Boyu Eğitim prensibi çerçevesinde her yaştan, her eğitim seviyesinden insanımıza hizmet veriyoruz. Okula giden, gitmeyen, okul yanında eğitim almak isteyen, bilgi becerisini artırmak isteyen bir meslek edinmek isteyen herkese biz Halk Eğitim merkezlerimizde eğitim veriyoruz. Böylece hem kursiyerlerimiz bilgi becerilerini artırıyor. Bi yandan kendi aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda sosyalleşme ortamı da oluşuyor. İnsanımıza bu vesileyle hizmet ediyoruz. Bu sergilerin bir önemi de şurada, geleneksel sanatlarımız var. Kültürümüzün bir parçası olan, el sanatlarımız var. Sergiler el sanatlarımızı yaşatmak ve bu kültürümüzün parçası olan el emeği göz nuru eserleri gelecek nesillere aktarmak, unutturmamak, onun için biz her yaştan insanımıza hayat boyu öğretme prensibi çerçevesinde eğitmeye öğretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi gezildi. Sergide yer alan bir birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.