Kars’ta el emeği göz nuru ürünler sergilendi

Kars’ta kursiyerlerin yıl içerisinde el emeği, göz nuru dökerek yaptığı bir birinden güzel ürünler sergilendi.

Kars merkez ve 7 İlçe Halk Eğitim Merkezleri’ndeki kursiyer tarafından üretilen, el emeği göz nuru ürünler için Bedesten Bölgesi’nde program düzenlendi.

2022-2023 eğitim öğretim yılı, yıl sonu Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan serginin açılışını Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve protokol üyeleri yaptı.

Serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “Bakanlığımız tarafından yürütülen Aile Okulu Projesidir.Bu projesiyle ilimizde 102 kurs açılmış ve 7 bin 240 vatandaşımız katılmıştır. Halk Eğitim Merkezimizde okuma-yazma, mesleki teknik ve açık öğretim kursları gibi pek çok kurs açılmıştır. Bu kurslar vatandaşlarımızın gelişimine katkı sunmaktadır. Aynı zamanda bizler biliyoruz ki ebeveynlerimizin eğitim seviyelerini arttırdığımızda okullarımızdaki çocuklarımızın da akademik başarıları artmakta ve çocuklarımız gelişim dönemlerini başarıyla tamamlamaktadır. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilimizde toplam bin 353 kurs açılmış ve bu kurslardan 31 bin 390 vatandaşımız faydalanmıştır. Kursiyerlerimizden 13.095’i sertifika almaya hak kazanmıştır.İlimiz ve ilçelerimizde faaliyetlerine devam eden Açık Öğretim Okullarımızda bin 266 ortaokul, 4 bin 931 lise bulunmakta ve 6 bin 197 vatandaşımız eğitim görmektedir. Toplam bin 513 vatandaşımız mezun olmuştur” dedi.

Daha sonra söz alan Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Bugün çok güzel bir gün, güneşli bir hava aynı zamanda Halk Eğitim Merkezlerimizin 1 yıl boyunca el emeği, göz nuru ürettikleri eserlerin sergilendiği gün, onları emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Tabi kursiyerlerimizi, Halk Eğitim Merkezlerimizi bir araya getiriyorlar. Hem onların sosyalleşmesini sağlıyorlar. Hem de onları nitelikli bir insan gücü olarak yetiştirme yönünde de önemli adımlar atıyorlar. Artık nitelikli insan gücüne sahip olmak ülkelerin en önemli hedeflerinden biridir. Burada da kursiyerlerimiz bu emeği vererek nitelikli insan gücü haline geliyorlar” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi gezildi. Öksüz, sergi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Serginin hafta sonuna kadar açık kalacağı öğrenildi.